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Народного депутата Украины от фракции «Наша Украина-Народная самооборона», экс-министра обороны Анатолия Гриценко вызывают на допрос, сообщает Украинская правда.

По информации источников, Гриценко будут допрашивать в связи с митингом оппозиции на День Независимости.

Напомним, ранее по поводу событий 24 августа к следователю вызывали многолетнего политзаключенного Левко Лукьяненко, народного депутата Украины от НУ-НС Олеся Дония, бютовца Александра Турчинова, лидера ВО Свобода Олега Тягнибока и других.