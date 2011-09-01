Ефремов: своей жесткостью Россия может навредить самой себе

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Александр Ефремов, народный депутат Украины, руководитель парламентской фракции Партии регионов cчитает, что жесткие меры Российской Федерации в газовом вопросе по отношению к Украине могу навредить не только гражданам Украины, но и самой России, пишут «Луганск.Комментарии».

«Вы знаете, заявления сегодня Медведева в этом направлении о том, что он не понимает Украину. Но, если, честно говоря, я неплохо знаю экономическую составляющую, в том числе и газовую. В некоторых вопросах, я могу ответить, что, если Российская Федерация в результате таких вот жестких действий потеряет многих своих потребителей в рамках Украины, это тоже будет не на пользу РФ и людям, которые там проживают», - считает Александр Ефремов.

По его мнению, в данном вопросе двум государствам необходимо «быть гибче» и договориться до цены, которая была бы приемлемой и для поставщиков в РФ, и которую могла бы выдержать экономика Украины.

По его словам, цена российского газа для Украины может составить до 500 долларов за 1 тыс. куб. метров. «Точно, больше 450 долларов», - уточнил нардеп.

В данный момент Украина решает вопрос по снижению потребления этого газа, в частности, за счет увеличения добычи собственного газа и строительства хранилищ для сжиженного газа (который можно закупать и в других странах).

Однако быстро Украина не в состоянии решить эту проблему.

Напомним, Николай Азаров выступая в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко, остановился на некоторых вопросах отношений с Российской Федерацией.

Затронув вопрос переговоров о цене на газ, Азаров подчеркнул, что Украине не нужны никакие скидки на российский газ. Государству необходимы нормальные соглашения как с любой европейской страной, заявил премьер-министр.

«Россия нам говорит: вступайте в Таможенный союз трех стран и тогда вы получите определенную скидку. А мы говорим: нам не нужны никакие скидки… Давайте мы с вами заключим нормальное соглашение, такое точно, как с любой европейской страной».

«Нам необходимо нормальное соглашение, по которому цена на газ должна быть не выше, к примеру, чем в Германии. А она сейчас выше», – отметил он.