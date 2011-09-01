Клинтон: операция НАТО в Ливии должна продолжаться

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Госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече «Друзей Ливии» в Париже сообщила, что Соединенные Штаты разморозили более 700 миллионов долларов для Национального переходного совета Ливии, пишет Би-Би-Си

По словам Хиллари, после победы над Каддафи переходное правительство должно стремиться к урегулированию, а не к возмездию.

Однако, подчеркнула она, военная операция НАТО в Ливии должна продолжаться до тех пор, пока существует угроза мирному населению.

«Конец диктаторского режима еще не означает окончания работы, - сказала Клинтон, - а победа в войне - еще не гарантия мира».

По ее словам, ближайшие дни станут решающими для будущего Ливии.

Напомним, британские ВВС в обстановке строжайшей секретности в ночь на 1 сентября доставили в Ливию 40 тонн свежеотпечатанных ливийских динаров, чтобы помочь новым властям справиться с недостатком денежной массы в стране.