Все политзаключенные будут освобождены в октябре - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал освободить всех политзаключенных в стране к середине октября 2011 года, сообщает Лента.ру.

В распоряжение агентства попало письмо главы МИД Болгарии Николая http://glavred.info/archive/2011/07/05/101035-8.htmlа руководителю внешней политики Евросоюза Кэтрин Эштон и министрам иностранных дел европейского блока. По словам Младенова, который в конце августа встречался с Лукашенко, белорусский президент пообещал освободить находящихся в заключении активистов оппозиции в течение полутора месяцев. Также он планирует организовать круглые столы с оппозицией по вопросам развития страны.

Младенов уточнил, что желание Лукашенко улучшить отношения с Евросоюзом, очевидно, связано с экономическими санкциями, введенными европейским блоком в ответ на политические репрессии после беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года.

Источник Reuters в дипломатических кругах отметил, что Лукашенко решил воспользоваться услугами Болгарии как посредника на переговорах с ЕС после того, как эту функцию отказались выполнять Италия и Литва.

Тем временем, Лукашенко, 1 сентября, уже помиловал четверых участников декабрьских волнений.

По данным пресс-службы, Лукашенко подписал указ о помиловании после рассмотрения соответствующих прошений оппозиционеров. Решение было принято с учетом того, что осужденные «заявили о раскаянии, признании вины, осознании противоправного характера своих действий и о готовности в дальнейшем строго соблюдать законодательство Белоруссии».

Фамилии помилованных в пресс-службе не назвали, но, по данным СМИ, на свободу выходят Алесь Киркевич, Андрей Протасеня и Олег Гнедчик. Фамилия четвертого помилованного белорусскому изданию пока неизвестна. Бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Усс, также находящиеся в заключении после декабрьских событий, прошений о помиловании не подавали.