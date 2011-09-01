Пан Ги Мун: миссия ООН должна быть направлена в Ливию незамедлительно

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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в четверг, 1 сентября, на международной встрече «Друзей Ливии» в Париже, высказался за скорейшее направление в страну миссии ООН, пишет « Интерфакс»

«У меня есть намерение тесно сотрудничать с Советом безопасности ООН для того, чтобы заручиться мандатом на миссию ООН, которая должна начать работу в Ливии незамедлительно, как можно скорее», — сказал он.

В то же время Пан Ги Мун отметил, что «судьба Ливии целиком и полностью должна находиться в руках ливийского народа».

По словам генсека ООН, «сиюминутные вызовы носят гуманитарный характер — более 860 тыс. человек покинули страну с февраля, среди них и иностранные рабочие, сфера общественных услуг, особенно больницы и поликлиники, находится в критической ситуации, есть проблемы с нехваткой воды».

По словам Пан Ги Муна, на встрече будет поднят вопрос о срочной гуманитарной помощи Ливии, которая ощущает острую нехватку питьевой воды, топлива и медикаментов, а также помощь международного сообщества в организации будущих демократических выборов в стране.



Напомним, Международная встреча «Друзей Ливии» открылась в четверг в Париже. В ней участвуют представители 60 стран, в том числе 12 глав государств, 17 глав правительств, около 20 министров, а также представители восьми международных организаций.