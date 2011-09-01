ЕС готов разморозить все активы Каддафи

Евросоюз готов незамедлительно разморозить счета бывших властей Ливии и отменить все санкции, введенные против этой страны, если такое решение примет Совет Безопасности ООН, заявил в четверг председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, сообщают РИА «Новости».

Совет Евросоюза принял в четверг решение снять санкции в отношении 28 ливийских предприятий, в частности, "разморозив их финансовые активы и экономические ресурсы".

"Мы готовы незамедлительно выполнить решения ООН по размораживанию (активов) и отмене санкций, как только ООН примет эти решения", - сказал ван Ромпей, выступая на международной встрече по Ливии в Париже. Текст выступления распространила пресс-служба главы Евросовета.

Средства прежних властей Ливии, включая активы полковника Каддафи и его приближенных, были заморожены на основе резолюции СБ ООН номер 1970 (2011), чтобы вынудить правивший более 40 лет режим Муамара Каддафи прекратить жестокое подавление протестов с расчетом, что впоследствии эти активы могли бы быть использованы на нужды ливийского народа.