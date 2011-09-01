ПР: Россия проиграла битву за Украину перед Евросоюзом

Алексей Плотников, народный депутат Украины из фракции Партии регионов уверен, что Россия проиграла битву за Украину перед Европейским Союзом, сказал он в эфире «5 канала2, комментируя сюжет на телеканале о том, что якобы Украину не ждут в ЕС, сообщает УНН .

«Сюжет свидетельствует о том, что Россия проиграла битву за Украину перед Европейским Союзом. Когда в марте этого года Кэтрин Эштон заявила, что Украина имеет все основания для того, чтобы до конца этого года заключить соглашение по зоне свободной торговли. После этого начали ездить эмиссары, нам стали говорить, что таможенный союз это лучше, бросайте вашу Европу и идите в таможенный союз и т.д.", - рассказал политик.

Напомним, глава представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявил, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной в сентябре. не будет подписан… поскольку до сентября остается очень мало времени и остается несколько моментов, которые еще не были окончательно решены», - сказал он.