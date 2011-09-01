Суд разрешил медосмотр Луценко в СИЗО

{1-} Сегодня Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на проведение специалистами Министерства охраны здоровья Украины комиссионного осмотра и установление диагноза экс-главы МВД Юрия Луценко в пределах Киевского СИЗО.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы, информацию по результатам проведения медицинского осмотра Луценко дополнительно будет обнародована.

Напомним, сегодня женой Луценко была распространена информация о том, что у бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко обнаружен цирроз печени.