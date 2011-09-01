Премьер Ливии перешел на сторону повстанцев

{1-} Глава правительства Ливии Аль-Багдади Али аль-Махмуди при Муаммаре Каддафи перешел на сторону Переходного национального совета (ПНС).

Как сообщает Взгляд, ливийский премьер заявил телекомпании Аль-Арабия, что находится в Ливии, опровергнув тем самым появившиеся сообщения в СМИ о том, что он якобы бежал в Тунис. По словам Аль-Махмуди, он находится в контакте с ПНС.

Аль-Багдади Али аль-Махмуди ранее неоднократно призывал к прекращению огня и установлению диалога между повстанцами и правительством Джамахирии, отмечая «бедственное положение в стране».

18 августа ливийский премьер сообщил о том, что ему удалось установить «контакты с повстанцами с целью нахождения политического урегулирования в ближайшее время». Тогда Аль-Махмуди пообещал, что «в ближайшие дни сторонники мирного разрешения кризиса услышат хорошие новости».