Жена Луценко заверила, что ухудшение здоровья ее мужа – это не пиар

{1-} Супруга экс-главы МВД Ирина Луценко отвергла предположения о якобы пиар-акцию вокруг состояния здоровья ее мужа Юрия Луценко. Об этом она заявила на брифинге, комментируя последние результаты медобследования Луценко, проведенные в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщает пресс-служба Народной самообороны, по словам Ирины Луценко, своими последними публичными действиями она пытается защитить своего мужа, а не баллотироваться в народные депутаты.

«До того момента, как посадили моего мужа в СИЗО, меня знали как жену министра? До того, как этого коснулось, меня знали как жену министра, которая занимается какой-либо благотворительностью, ходит на какие-то мероприятия. Я была очень непубличным человеком, но я очень люблю своего мужа. Я буду защищать, я буду кусаться, я буду грызть», - заявила она.

Супруга экс-министра также подчеркнула, что все эти обстоятельства сейчас заставляют ее быть публичным лицом.

Ранее сообщалось, что у бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко обнаружен цирроз печени. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что при отсутствии полноценного лечения возможен дальнейший прогресс цирроза печени с его декомпенсацией, развитием осложнений (кровоизлияния и тому подобное) и трансформацией в рак.

Напомним, Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.