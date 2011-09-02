Турчинов еще не ходил в милицию по событиям 24 августа

{1-} Спецподразделения милиции и оппозиция не могут нести общую ответственность за столкновения в День Независимости. Об этом заявил первый замглавы партии «Батькивщина» Александр Турчинов в эфире 5 канала, комментируя заявление советника президента Марины Ставнийчук о том, что отвечать должны все участники столкновений 24 августа.

«В то же время, когда говорят об общей ответственности, это совершенно разные позиции и подходы. Это на белое говорить черное», - заявил он.

«Никто никого не провоцировал. Своевременно оппозиция подала заявку..., а суды нам запретили ходить по улицам», - уточнил политик.

При этом Турчинов отметил, что оппозиция «не прячется от ответственности» за состояние законодательства в стране, как парламентская сила.

Один из лидеров оппозиции также рассказал, что не давал показания следователю по уголовному делу, возбужденному за столкновения оппозиции и милиции 24 августа.

«Не давал еще показания. Пожалуй, они собирают побольше материалов, чтобы пообщаться было более интересно», - заявил Турчинов.

Как известно, по фактам столкновения 24 августа милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство»; предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет).