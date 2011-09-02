СМИ: Луценко могут отпустить

{1-} Чтобы снизить градус критики со стороны Запада, украинская власть решила помиловать экс-главу МВД Юрия Луценко и посадить кого-то своего. Об этом пишет издание Комментарии.

По информации издания, Запад прогнозировано стал все активнее обвинять украинского президента в преследовании оппозиции и в авторитаризме. Однако, поскольку отказываться от посадки экс-премьера никто не намерен, «на Банковой была придумана многоходовая технология для назойливого Запада».

«Ее суть состоит в следующем: судебный процесс над Тимошенко завершится для нее обвинительным приговором, но в это же время другой высокопоставленный подсудимый Юрий Луценко может быть выпущен на свободу. Или, в крайнем случае, получит условный срок», - отмечает издание.

Для усиления эффекта и подтверждения объективности и беспристрастности судебной системы в Украине может быть предпринято еще ряд сопутствующих шагов. «Массовые проверки в Кабинете министров и в областях Украины наверняка выявят немало нерадивых чиновников или еще лучше - взяточников. Поймать на горячем кого-то из своих, причем не делегированных во власть политическими попутчиками, как в случае с Василием Волгой, а именно влиятельных чинуш с партбилетом Партии регионов – самое лучшее доказательство того, что власть абсолютно не избирательно подходит к правосудию, и закон един для всех», - сказано в материале.

«В эту канву, кстати, хорошо укладываются и показания генерала Алексея Пукача, который вдруг начал называть заказчиков убийства Георгия Гонгадзе. Поскольку в связи с этим снова прозвучала фамилия Владимира Литвина, не исключено, что именно его сделают козлом отпущения. Отправить в СИЗО спикера парламента по резонансному делу, которое никак не могли довести до ума все эти годы – куда уж лучшее доказательство справедливости украинской власти», - также отмечает издание.