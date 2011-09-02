В Италии за шантаж Берлускони арестован бизнесмен

Итальянская полиция арестовала в четверг бизнесмена Джанпаоло Тарантини и его жену по обвинению в шантаже премьер-министра Сильвио Берлускони, сообщает Газета.ru.

Тарантини, признавший, что оплачивал услуги проституток, которые, как он утверждает, посещали вечеринки Берлускони, потребовал у премьера более €0,5 млн. В обмен на эту сумму, он обещал рассказать следственным органам, что Берлускони был не в курсе того факта, что присутствие женщин оплачивалось.

Сам премьер-министр заявил, что выплатил эти деньги бизнесмену, однако настаивает на том, что это была просто помощь его семье, оказавшейся в сложном положении.

В настоящее время в Милане проходит судебный процесс против Берлускони. Его обвиняют в том, что он платил за сексуальные услуги несовершеннолетней проститутке из Марокко. Платный секс, согласно уголовному законодательству Италии, не является преступлением, если проститутке уже исполнилось 18 лет.