Правительство одобрило программу предотвращения бедности

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «Об утверждении Общегосударственной программы преодоления и предотвращения бедности на период до 2015 года», проект которой разработан во испонение указа Президента Украины от 26 февраля 2010 года №274 «О безотлагательных мерах по преодолению бедности» с учетом положений Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.



Об этом сообщается на официальном сайте Минсоцполитики.



Целью программы является осуществление до 2015 года мероприятий, направленных на снижение уровня бедности, преодоление бедности среди работающих и семей с детьми, особенно многодетных семей, а также других категорий граждан.



Программа определяет основные направления преодоления бедности, в частности, повышение социальных стандартов, содействие занятости населения, усовершенствование оплаты труда, повышениепенсий, осуществление реформирования пенсионной системы, социального страхования, системы социальной защиты, медицинского обслуживания, социальной поддержки молодежи, семей и защиты прав детей.



Для оценки бедности будут разработаны и внедрены соответствующие критерии, также предполагается осуществление мониторинга эффективности выполнения программы.