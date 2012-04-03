Женщины и генералы: каким путем идет Украина

Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи выиграла выборы в парламент своей страны после долгих лет отсутствия в большой политике. Изоляция будущего нобелевского лауреата началась еще в 1990 году, когда ее партия выиграла выборы в парламент Мьянмы - что стало шоком для правящей военной хунты. Генералы попросту наплевали на результаты выборов, а Аун Сан Су Чжи отправили под домашний арест, продолжавшийся с перерывами почти два десятилетия.

Но оказалось, что популярность оппозиционного лидера не уменьшилась с годами, а военной хунте не так уж легко удержать власть в разворованной генералами нищей стране. В конце концов, военные были вынуждены согласиться хотя бы на декоративные выборы - победа на них близкой к властям партии была фактически предопределена, но и оппозицию в парламент пришлось допустить. А теперь в парламенте появится и сама Аун Сан Су Чжи.

Конечно, это настоящая победа. Рано или поздно хунте придется отказаться от власти, передать ее настоящему демократическому правительству, начнутся экономические реформы, а генералы - как уже не раз бывало в других странах - окажутся на скамье подсудимых. Но при их правлении живут уже несколько поколений жителей страны. В том числе и то поколение, которое в 1990 году голосовало за демократизацию и требовало перемен. Те, кому тогда было 40-50, кто был в активном возрасте и мог рассчитывать, что будет жить в новой стране, теперь понимают, что практически вся их жизнь прошла при генералах. При замечательной «стабильности», позволявшей обогащаться узкой группе негодяев в мундирах и державшей в средневековой бедности всю страну.

Основатель современного Сингапура Ли Куан Ю в своих мемуарах рассказывает, как он наблюдал за упадком Бирмы, руководимой амбициозным и диктатором У Не Вином. Не Вин удерживал власть на протяжении нескольких десятилетий и заложил прочный фундамент для продолжения военного правления даже после своего ухода в отставку. Но страна при нем совершенно не развивалась, более того - деградировала. В наши дни Мьянма - мекка для состоятельных западных и российских туристов, которые как раз ценят в этой стране ее ...первозданность. Этих людей, разумеется, не привлекает уходящий в ХХII век Сингапур, и даже Таиланд кажется им слишком похожим на Запад. А вот в Мьянме все осталось, как было в средние века, - это и интересно. Стоило бы, однако, спросить самих бирманцев, привлекает ли их жизнь в качестве этнографических экспонатов, и не хотели бы они, чтобы туристы приезжали к ним наблюдать за тем, как они сохраняют свое культурное наследие в новой, современной, удобной для жизни стране?

Украинцы тоже могут вскоре стать такими экспонатами - только уже европейскими. Далеко ехать будет не нужно, мы легко превратимся в настоящий музей прошлого нашего континента, страну прошлого века, только вместо генералов нами будут продолжать заправлять ушлые чиновники, использовавшие близость к власти и коррупцию для перевоплощения в миллиардеров. А так все очень похоже, вплоть до женщины под арестом - разве что генералы в Мьянме оказались предусмотрительнее Виктора Януковича и отправили конкурентку только под домашний арест, а не в колонию. Ведь, как и хунта в далекой стране, Партия регионов на момент победы ее лидера на президентских выборах не имела большинства в парламенте и не пользовалась - да и сейчас не пользуется - поддержкой большинства населения. Именно поэтому был сделан достаточно простой вывод, который всегда напрашивается в таких ситуациях: власть можно удержать только силой и с помощью конституционного переворота. Что и было проделано без особых проблем. Неясно только, удастся ли украинским последователям генералов из Рангуна задержаться у власти на два десятилетия, и будут ли они платить пенсии тем, кто сегодня все еще мечтает жить в новой стране...

фото: matanews.com, Главред