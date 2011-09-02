Суд анулировал регистрацию 4 партий, 10 лет не участвовавших в выборах в ВР

Минюст сообщает, что в текущем году аннулированы регистрационные свидетельства Партии мусульман Украины, Партии права, Интернет партии Украины и Партии радикального прорыва.

По информации пресс-службы министерства, причиной для обращения в суд с требованием аннулировать регистрационное свидетельство послужило нарушение политическими силами норм шестой части 11-й статьи Закона «О политических партиях Украины» в части невыполнения требований по регистрации областных, городских, районных организаций в большинстве областей Украины, городах Киеве, Севастополе и АР Крым в срок.

Заявление в суд по поводу Партии права было подано в 2007 году, а в отношении остальных политических сил – зимой-весной этого года. Ликвидация партий осуществлялась в рамках инициативы Министерства юстиции об аннулировании регистрационных свидетельств партий, которые не выдвигали в течение десяти лет своих кандидатов на выборы главы государства и Верховной рады.

Еще в апреле в этих целях Министерство юстиции начало проверять выполнение партиями требования закона «О политических партиях в Украине» относительно участия в выборах в Верховную раду и на пост президента на протяжении 10 лет со дня регистрации партии.