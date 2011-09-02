Миллионеры ФРГ требуют, чтобы им повысили налоги

49 миллионеров ФРГ предлагают увеличить налоги для богатых. Они признают, что денег у них больше, чем нужно, а, следовательно, можно отдать государству лишнее. Эта инициатива родилась еще в 2009 году, но сейчас она прозвучала как требование к правительству.



Берлинский миллионер Петер Фольмер считает, что налоговые реформы последнего десятилетия настолько нарушили баланс между бедными и богатыми, что «все богатые должны сделать свой вклад в то, чтобы Германия не дошла до коллапса». По данным Немецкого института исследований экономики (DIW), 67% народного богатства страны находится в руках лишь 10% населения, сообщает Немецкая волна.



Идея миллионеров заключается в том, что каждый, кто зарабатывает больше, чем полмиллиона евро в год, должен платить на 5% налогов больше. По подсчетам «клуба 49-ти», даже увеличение налога лишь на 1% принесет государству дополнительные 9 миллиардов евро в год.



В Институте макроэкономики и исследования конъюнктуры из Дюссельдорфа (IMK) подсчитали, что в результате уменьшения ставки налога на крупные капиталы Германия начиная с 2000 года потеряла астрономические суммы. Сегодня ее государственный долг составляет уже 1 973 млрд. евро. Официальный Берлин на обращение богатых еще не отреагировал.

Как ранее писал Главред, с подобными инициативами все чаще выступают самые богатые люди разных стран. В частности, с такими предложениями выступили крупные бизнесмены США и Франции.