На иск Украины о расторжении газовых контрактов РФ ответит встречным иском

В случае обращения Украины в Стокгольмский суд по вопросу газовых контрактов, Россия подаст встречный иск. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества (РГО) Валерий Язев.

Глава РГО не исключает, что спор о цене поставок газа в Украину может быть разрешен в арбитражном суде, сообщают Комментарии. «Наши контракты находятся под юрисдикцией Стокгольмского суда. Если украинская сторона обратится в международный арбитраж, мы подадим встречный иск», – заявил он.

По мнению Язева, для пересмотра российско-украинских газовых соглашений нет оснований.

«Наши украинские партнеры считают существующие цены несправедливыми, но покупатель всегда думает, что он переплачивает, а продавцу кажется, что он недополучает», – отметил он.

Он напомнил, что контракт на 11 лет, подписанный в 2009 году, оговаривает все условия поставок, в том числе минимально отбираемые объемы в год.

«Мы идем навстречу – не берем штрафы за недобор газа, в разумных пределах, конечно», – добавил Язев.