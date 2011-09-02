Экс-руководитель ГПУ: Ющенко отравил генерал ФСБ

Бывший и.о генерального прокурора Украины Олег Литвак заявил, что среди заказчиков отравления кандидата в президенты на выборах в 2004 году Виктора Ющенко, фигурирует генерал ФСБ России, пишет «Сегодня».

«Когда я, собрав соответствующие материалы, передал их в СБУ, дальше кабинета одного из бывших теперь уже зампредов они не пошли. Не заинтересовали они и следственно-оперативную группу по расследованию отравления Ющенко. Почему так произошло, мне судить трудно. Сказали, что эта версия — о причастности генерала ФСБ России к отравлению Ющенко — ложная, и отбросили ее. Хотя лично я считаю, что она нуждалась в тщательной проверке. О генерале ФСБ, который живет в России и время от времени наезжает в Украину под другой фамилией, мне рассказал человек, который хорошо ориентируется в ситуации, и которому я склонен всецело доверять. Генерал достаточно безопасно здесь себя чувствует и так же спокойно уезжает, когда ему надо. Этому способствуют некоторые высокопоставленные сотрудники СБУ, обеспечивающие ему зеленый коридор на границе», – заявил Литвак.

Олег Литвак полагает, что дело об отравлении Ющенко можно было давно раскрыть.

«На мой взгляд, истину нужно искать другим путем — я не стал бы допрашивать пол-Украины на предмет причастности к возможному отравлению Ющенко, ведь круг подозреваемых не так уж широк, не более десятка человек, и работал бы только с ними», — сказал Литвак.

По его словам, если придерживаться версии о причастности иностранных спецслужб к отравлению, то силами только гражданских следователей ГПУ результатов добиться не удастся — нужно подключать Службу внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны.

Напомним, 11 апреля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что если третий президент Украины откажется сдать анализ крови для повторной экспертизы, Генеральная прокуратура будет вынуждена закрыть уголовное дело по факту его отравления. В июне Ющенко подтвердил свое согласие сдать кровь, но до сих пор этого не сделал