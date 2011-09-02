Украина продаст Таиланду танки «Оплот» на сумму около $240 млн

Украина продаст Таиланду 49 основных боевых танков (ОБТ) «Оплот». Соответствующий контракт в четверг вечером подписали госкомпания «Укрспецэкспорт» и представители Королевской тайской армии, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в госкомпании.

Детали контракта в «Укрспецэкспорте» не уточняют.

При этом в компании отметили, что эта сделка – одна из крупнейших в сфере военно-технического сотрудничества по поставке бронетехники.

По данным источников агентства в оборонном секторе, сделка оценивается в сумму около $240 млн.

В настоящее время Украина обеспечивает поставку в Таиланд БТР-3Е1. Общая сумма заключенных в 2006г и в 2011г контрактов на поставку этой техники оценивается в $270 млн.

Танк БМ «Оплот» разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения им.Морозова на основе известного на мировом рынке украинского Т-84 и, по оценкам специалистов, имеет хорошие рыночные перспективы.

Созданный по заказу Минобороны «Оплот» будет оснащен, в том числе, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом.

В мае 2009 года танк был принят на вооружение ВСУ.

Напомним, компании «АвтоКрАЗ» разработала новый автомобиль-вездеход КрАЗ-5233 «Спецназ» Машина принята на вооружение украинской армии согласно приказу главы оборонного ведомства Михаила Ежеля.

Автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-5233ВЕ и его модификации предназначены для оперативной доставки личного состава воинских частей, подразделений специального назначения, а также различного оборудования, артиллерийских систем калибром до 152 мм, комплексов связи и радиоэлектронной борьбы.