Пьяный регионал убил человека в ДТП - СМИ

{1-} Народный депутат от Партии регионов, кандидат в депутаты Антон Яценко, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником ДТП, в котором погиб человек.

Об этом со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД сообщил в своем Facebook журналист Артем Шевченко, передает «Украинская правда».

Сообщается, что авария произошла ночью недалеко от Умани. Яценко, находясь за рулем Mersedes ML500, врезался в автомобиль «Дэу Nexia», в котором погиб один человек.

По словам источника, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт автокатастрофы с участием депутата подтверждает также издание progolovne.ck.ua.

«Только что в ДТП попал кандидат в народные депутаты по уманскому округу Антон Яценко. Его джип Mersedes ML500 на большой скорости вдребезги разбил «Дэу Nexia» в 5 км от Умани. По словам очевидцев, после этого нетрезвый Яценко снимал со своей машины номера . В «Дэу», говорят, никто не выжил», - отмечает издание.

В 2006-2008 годах Яценко был депутатом фракции БЮТ, а в марте 2011 года перешел во фракцию Партии регионов.

На нынешних выборах Яценко стал кандидатом Партии регионов по мажоритарному округу № 200 в Черкасской области с центром в городе Умань.

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