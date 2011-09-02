Янукович и Медведев обсудят в Душанбе газовые вопросы

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Президент Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев обсудят газовые вопросы во время встречи в Душанбе.

Об этом заявил премьер Николай Азаров журналистам в пятницу в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня Президент Украины вылетел в Душанбе на саммит СНГ. Будет встреча с президентом России и эта тема еще раз будет поднята», - сказал он.

Азаров также заявил, что Украина предлагает России провести переговоры по уточнению объемов поставки газа, а также условий транзита газа на 2012 год.

Премьер сообщил, что правительство отправило письмо в адрес правительства России, в котором изложило свои аргументы на переговоры по газовым вопросам.

«У нас есть все основания предложить провести в России в соответствии с межгосударственным соглашением (от 2004 г) переговоры по уточнению объемов поставки газа на 2012 год, условия поставки и транзита газа», - сказал он.

Азаров пояснил, что отправленные в письме аргументы заключаются в том, что в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированном Верховной Радой и Госдумой, вступившем в силу в 2004 году, ежегодные объемы поставок газа, условия транзита и цена определяются специальными межправительственным протоколами.

«К большому сожалению, с 2005 года это положение имеющие силу межгосударственного соглашения, стоящего выше хозяйственных контрактов и выше внутригосударственного законодательств ни разу не исполнялось» - сказал премьер.

Поэтому, по его словам, Украина считает, что контракт, который был заключен в январе 2009 года, противоречит по крайней мере той части этого межправительственного соглашения, которая касается ежегодных уточнений соглашений.

Таким образом, по мнению Азарова, у Украины есть все основания предложить России провести такие переговоры.