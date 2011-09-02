Генпрокурор заявил, что вина Тимошенко доказана

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Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что вина экс-премьера Юлии Тимошенко в «газовом деле» следствием доказана.

«Я не имею права комментировать новые факты в деле Юлии Тимошенко, потому что они рассматриваются в суде, я однозначно могу сказать, что следствием вина Юлии Владимировны доказана», – заявил Виктор Пшонка на брифинге в Донецке в четверг, пишет "Интерфакс-Украина"

«В суде то, что было добыто следствием, подтверждается…Следствие достаточно предоставило материалов суду, чтобы он определился с виновностью или не виновностью Ю.Тимошенко», - сказал Генпрокурор.

Он подчеркнул, что в любом случае суд поставит точку в этом деле.