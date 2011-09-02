Генпрокурор: дело в отношении Кучмы расследовано

Генеральный прокурор Виктор Пшонка на брифинге в Донецкой областной прокуратуре заявил, что по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе заведено пять уголовных дел. Кроме того, в настоящее время расследуется отдельное уголовное дело в отношении экс-майора Госохраны Николая Мельниченко, подчеркнул прокурор, пишет «Интерфакс-Украина»

«Что касается убийства Гонгадзе, Кучмы, Литвина … Ответ на этот вопрос уже был. По убийству Гонгадзе есть пять уголовных дел. Первое – это работники милиции, которые уже осуждены. Они получили свое наказание, то есть те, которые принимали участие в убийстве Гонгадзе. Второе уголовное дело Пукача рассматривается в суде, который является соучастником этого убийства», - рассказал генпрокурор.

«Третье дело – это дело Кравченко экс-министра, которое уходило в суд вместе с делом Пукача, но суд решил выделить это дело. Четвертое уголовное дело – это Кучма – превышение служебных полномочий. Дело это расследовано, материалы предоставлены Кучме и его адвокатам, они в данный момент ознакамливаются с томами уголовного дела», - добавил он.

По словам Пшонки, процесс ознакомления экс-президента Кучмы с этими томами уголовного дела продолжается, но он также подчеркнул, что у прокурора есть право через суд сократить время ознакомления Кучмы с материалами уголовного дела.

Пятым уголовным делом, по словам Пшонки, является фактовое по убийству Гонгадзе: «И в этом пятом уголовном деле все, что касается возможных заказчиков, организаторов убийства». Генпрокурор подчеркнул, что это дело также расследуется отдельно.

«И плюс есть еще уголовное дело по Мельниченко, которое в данный момент расследует следственное управление СБУ», - добавил Пшонка.