WikiLeaks обнародовал материалы о тайной борьбе США и России

2 сентября 2011, 12:20

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США и страны Европы, как и в прежние годы, воспринимают Россию как врага и стремятся подорвать ее влияние на ближайших соседей, стало известно из переписки американских дипломатов с Госдепартаментом США, опубликованной сайтом WikiLeaks.

Из сообщений следует, что программа «Восточное партнерство», проводимая ЕС, направлена на ослабление позиций РФ на страны бывшего СССР. Кроме того, Запад считает инструментами политики проект «Северный поток» и другие энергетические программы, пишет газета «Коммерсант».

Как известно, Россия к запущенной в 2009 году программе «Восточное партнерство» отнеслась настороженно. В проект официально вошли шесть бывших советских республик - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Как выяснилось из обнародованных документов, в Москве были правы, и программа действительно направлена на ослабление влияния РФ на страны-участницы проекта.

В депешах американские дипломаты рассказывают о беседах на эту тему с европейскими коллегами и называют «Восточное партнерство» «изящным, но сильным ответом на российскую агрессию в Грузии» и «наказанием России». Как следует из донесений в Госдепартамент, целью «Восточного партнерства» является активное вовлечение бывших республик СССР в зону интересов Запада и их отход от партнерства с Россией.

Подозрения РФ, что программа связана с подрывом безопасности, также имеют под собой почву. Как написал в депеше временный поверенный посольства США в Стокгольме Роберт Сильверман, инициатива может оказать «долгосрочное воздействие» на ситуацию, связанную с безопасностью.

В своем письме Сильверман упоминает о договоре НАТО о коллективной безопасности и указывает, ссылаясь на слова заместителя главы департамента Восточной Европы МИД Швеции Йохана Фризеля, что это не менее важно, чем глубокая интеграция с ЕС.

Как оказалось, важная роль в «Восточном партнерстве» отводится премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который известен своими дружескими отношениями с российским тандемом и, особенно с главой правительства РФ Владимиром Путиным.

Из обнародованных WikiLeaks депеш также следует, что хотя страны Запада и не хотели бы иметь дело с белорусским президентом Александром Лукашенко, общаться с ним приходится, так как подрыв влияния Москвы на Минск важнее.

Как сообщил в Госдеп заместитель главы дипмиссии США в Берлине Джон Кениг, представитель МИД Германии Франк Хартманн признал, что хотя Белоруссии было бы желательно провести реформы, однако ее приняли в «Восточное партнерство» и без них, так как главной задачей программы является отдалить Белоруссию от России.

По словам временного поверенного посольства США в Стокгольме Роберта Сильвермана, глава политического департамента МИД Швеции Бьорн Лирваль отмечал, что Лукашенко в ближайшие несколько лет перед участием в переговорах с ЕС надо заранее положить на стол «нечто большее, чем то, что он предлагал ранее».

Сильверман также высказывал опасения, что белорусский лидер может поддаться российскому давлению в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Не исключено, что примеру Белоруссии последуют и другие страны бывшего СССР.

В еще одном сообщении, в котором говорится о «Восточном партнерстве», говорится о необходимости выделения ЕС дополнительных кредитов Украине - для того, чтобы Киев не обратился за средствами к Москве. Из документа, датированного октябрем 2009 года, следует, что США для снижения зависимости Украины от России направили Киеву 380 млн долларов на развитие и модернизацию своих ядерных реакторов.

фото: csmonitor.com

 

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