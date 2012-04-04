Новый Трудовой кодекс: каких прав лишат украинцев

Уже к концу апреля Верховная Рада во втором чтении должна рассмотреть проект Трудового кодекса. Какие новации предлагает документ, и действительно ли украинцы теперь легко могут потерять работу, узнавал ТСН.ua.



Мамы - первые на выход



Наиболее уязвимыми категориями работников, которые в первую очередь попадают под сокращение и увольнение, в нашей стране являются беременные женщины и матери с маленькими детьми. Хотя это и противоречит законодательству, такие случаи все чаще встречаются на практике. "В одно прекрасное утро я возвращалась на работу и увидела, что вывеска изменилась. Руководство то же и коллектив тот же... Также исчезла моя трудовая книжка, и я как работник этой компании", - рассказала менеджер крупной алкогольной компании с двумя образованиями Ольга Лещинская, которую недавно уволили, когда она была в декрете, и даже об этом не сообщили. Когда обратилась за справкой о доходах на работе, где женщина была официально оформлена и получала белую зарплату, ей просто сказали, что не знают, кто она такая. Ни приказа об увольнении, ни трудовой книжки на руки не выдали.

Журналистке Ирине Кондратюк, которая на пятом месяце беременности по состоянию здоровья два дня отсутствовала на рабочем месте, тоже указали на дверь родной конторы. Директор издательства предпринял попытку освобождения ее по статье, но Ирина обратилась к юристу и была с извинениями восстановлена в своей должности.

В большинстве случаев увольнение работника без его желания и даже сведения можно обжаловать в суде, но обычно из-за незнания КЗоТ наемный работник в суд не обращается. Не воспользовалась правом на судебное решение вопроса и Ольга Панова, экс-сотрудник аудиторской фирмы. "Прошлой весной в нашей компании произошло массовое сокращение работников, - вспоминает Ольга. - Меня вызвал директор и сказал, что в связи с решением об "оптимизации расходов" наш работодатель решил сократить штат". По требованию директора женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Если бы Ольга обратилась в суд, то получила бы выходное пособие в размере не менее одного среднемесячного заработка и гарантированное рабочее место еще не менее 2 месяцев.

Увольнение по-новому

В аспекте увольнения новый Кодекс действительно предлагает ряд новаций. Так, документом разрешается "попрощаться" с работником из-за разглашения государственной или коммерческой тайны. Согласно закону "О предприятиях в Украине" спектр секретной информации очень широк, поэтому легко потерять работу можно будет, например, рассказав кому-то о размере своей зарплаты. Может работник остаться без работы и в случае, если у него не будет разрешения на выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного трудовым договором. Например, если его лишат водительских прав. Правда, сначала ему должны предложить другую работу.

Возможности профсоюзов в ТК также ослабляются, в частности, в вопросе отстаивания прав наемных работников, в том числе в вопросах, касающихся увольнения. Непонятна и противоречива ситуация с основаниями для увольнения одиноких матерей. Одна статья запрещает их увольнение, другая - позволяет попрощаться с таким работником за ненадлежащее исполнение обязанностей. Проект Кодекса, как действующий документ, запрещает увольнение беременных и женщин, имеющих детей до трех лет и одиноких матерей с детьми до 14 лет, кроме случая полной ликвидации предприятия. Но если сейчас работодатель, по закону, должен предложить женщине другую работу, то в новом документе такая норма уже не предусмотрена. Не сохраняется рабочее место и за женщинами, которые остаются дома из-за состояния здоровья ребенка, пока ему не исполнится 6 лет.

Новый вариант Кодекса также развязывает работодателю руки относительно освобождения руководителей. Документом усиливается ответственность управленца за возможные злоупотребления и нарушение прав собственника. Теперь с такой формулировкой руководитель может легко потерять работу.

На кого будет работать новый закон?

Мнения экспертов относительно нового Трудового кодекса разделились. Авторы законопроекта видят в своем детище лишь позитив, профсоюзы же называют новые нормы рабством. "В нем усилены позиции и права человека труда, - утверждает законодатель Александр Стоян. - Поэтому он и не устраивает работодателей. Мы усилили нормы об увольнении. Теперь в заявлении, кроме формулировки "по собственному желанию", нужно обязательно указывать мотивацию. Спорные увольнения будут утверждаться только через профсоюзный комитет".

Зато депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина", глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец выражает совершенно противоположное мнение: "Проект Трудового кодекса - это утверждение рабства в Украине". Профсоюзный лидер считает: "анализ проекта ТК позволяет сделать вывод, что у работодателя будет больше возможностей и оснований для законного увольнения персонала".

Не в восторге от ТК и Автономный союз трудящихся. "Этот законопроект существенно ограничит трудовые права. Борьба общественности против Трудового кодекса длится несколько лет. Из-за шквала критики наиболее людоедские положения убрали, но и то, что осталось, все равно выглядит крайне некрасиво", - такую оценку дает документу организация.

Ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко считает законопроект антисоциальным. "Самое главное, что в нем ослабляются возможности профсоюзов. В частности, в вопросе отстаивания прав наемных работников. И, к сожалению, здесь возникнут определенные трудности для наемных работников, которые могут привести к тому, что фактически работодатель получит право увольнять работников в любое время без достаточных на то аргументов и фактически без согласия профсоюзного комитета. И украинцы фактически потеряют всякую возможность отстоять свои права при увольнении", - рассказал эксперт.

Юристы же советуют украинцам брать пример с китайцев и не ждать социальных гарантий, а рассчитывать только на себя.

"Если говорить об ухудшении прав работников, то сегодня эти права являются скорее мифом, поскольку они соблюдаются лишь на небольшом количестве крупных предприятий. А частный бизнес живет по своим неписанным правилам. Таким образом, новый ТК - это баланс интересов бизнеса и наемного капитала. И далеко не худший вариант. Достаточно вспомнить Китай, экономическими достижениями которого мы восхищаемся. Но там нет никаких социальных гарантий - пенсий, выплат по нетрудоспособности, беременности и т.д. Каждый рассчитывает на себя и на собственные сбережения", - комментирует Елена Кибенко , управляющий партнер юридической фирмы "Кибенко, Оника и партнеры".

Мансур Манапоури, управляющий партнер юридической фирмы Noerr (Мюнхен-Киев), тоже уверен, что ТК требует изменений. "Украине необходимо гибкое трудовое законодательство, хотя в действующем Кодексе законов о труде далеко не все устарело, иначе он не просуществовал бы долго. Но сейчас многое изменилось: Украина стала членом ВТО, а значит - частью мировой экономики. Но в Украине, по сравнению с западными странами, менее дифференцированная экономика и как следствие - более подвержен кризисам рынок труда", - считает юрист.

Но наибольшей проблемой, по мнению экспертов, является не столько изменение правил игры на рынке труда, сколько то, что его писали под себя крупнейшие работодатели страны. "Очень странно выглядит, когда работодатели Украины сами начинают переписывать социальные законы. - отмечает Павел Розенко. - Совершенно очевидно, что ни о каких серьезных реформах речь идти не может. Понятно, что работодатель будет переписывать законодательство, ориентируясь на свои собственные интересы».

фото: pa6oma2012.ru

