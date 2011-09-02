Миллер: «Нафтогаз» умрет после слияния с «Газпромом»

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Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» сказал, что ликвидация НАК «Нафтогаз Украины» через определенное время потребует пересмотра всех действующих с ним соглашений, сообщили УНИАН в пресс-службе «Газпрома».

«Конечно, после слияния с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будет действовать на этом рынке совершенно другая новая компания», – сказал он.

При этом Миллер добавил, что «и в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены».

Напомним, сегодня, 2 августа, Николай Азаров заявил, что «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании».

фото: gazprom.ru