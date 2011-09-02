Медведев не планирует отдельной встречи с Януковичем в Душанбе

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Контакты президента России Дмитрия Медведева с украинским коллегой Виктором Януковичем на полях саммита СНГ в Душанбе будут, сообщила пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова, пишет «Интерфакс-Украина».

«Традиционно, во время саммита президент общается практически со всеми своими коллегами-участниками встречи. Поэтому, естественно, контакты с украинским президентом на полях саммита будут. Что касается отдельной встречи, то пока в планах президента такой встречи нет», - заявила журналистам в пятницу в Душанбе Тимакова.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров сказал, что Президент Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев обсудят газовые вопросы во время встречи в Душанбе.

«Сегодня Президент Украины вылетел в Душанбе на саммит СНГ. Будет встреча с президентом России и эта тема еще раз будет поднята».

фото: kremlin.ru