Янукович распорядился срочно реформировать «Нафтогаз»

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Глава государства Виктор Янукович отдал премьер-министру Николаю Азарову поручение до 1 октября подать на рассмотрение управляющего совета комитета экономических реформ программу реформирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Согласно тексту документа, обнародованному на сайте главы государства, разработка такой программы необходима в связи с присоединением Украины к договору об учреждении Энергетического сообщества, адаптацией законодательства страны к законодательству ЕС в сфере энергетики и с целью обеспечения реформирования нефтегазовой отрасли, сообщает «Интерфакс-Украина».

В соответствии с поручением Президента, программа реформирования должна, в частности, содержать данные об инвентаризации активов НАК, ее дочерних компаний и распределения активов на профильные и непрофильные с предложениями о дальнейшем использовании последних.

Помимо того в документе должны быть изложены предложения о модели реализации государственными предприятиями функций в нефтегазовой сфере.

Правительству также необходимо до 1 октября подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты в связи с реформирование «Нафтогаза».

Как сообщалось, сегодня Азаров заявил, что «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании», – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

«И в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены», – добавил глава украинского правительства.

В то же время, после заявления Азарова в пятницу о необходимости пересмотра газовых соглашений с ОАО «Газпром» после реорганизации НАК «Нафтогаз Украины» Миллер язвительно заявил, что видит лишь один способ реорганизации украинской компании – путем слияния с «Газпромом».

В ответ пресс-секретарь украинского премьера заявил, что реструктуризация «Нафтогаза» – внутренне дело Украины.

фото: president.gov.ua