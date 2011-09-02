Обнародовано видео гибели самого быстрого в мире самолета (ФОТО, ВИДЕО)

Управление перспективных исследовательских программ в области обороны США (DARPA) опубликовало в Сети видеозапись неудачного запуска самого быстрого самолета в мире Falcon HTV-2, тестовый запуск которого состоялся 11 августа и завершился неудачей.

Самолет должен был достичь границ атмосферы Земли, а потом вернуться со скоростью около 4 миль в секунду (почти 6,5 км/сек.) Однако вскоре после старта он перестал передавать на Землю телеметрические данные в режиме реального времени и, предположительно, упал в Тихий океан.

На видеозаписи, которую удалось сделать членам команды корабля, находившегося в Тихом океане, не видно непосредственного крушения самолета. Но это видео дает возможность оценить невероятную скорость самолета, пишет The Daily Mail.

В качестве дополнительного материала DARPA смоделировало видео, на котором сравниваются скорости боевых самолетов Falcon (по центру на видео), C-5 (справа) и F-18 (слева). Очевидно, что Falcon оставляет конкурентов далеко позади. Этот самолет является частью программы DARPA и Пентагона по созданию принципиально нового типа оружия: ожидается, что он сможет достичь любой точки земного шара в течение 60 минут.

Как ранее писал Главред, гиперзвуковой Falcon HTV-2 является разработкой американского Управления перспективных исследовательских программ в области обороны и представляет собой супероружие нового поколения. По форме самолет напоминает наконечник копья.

Весь его корпус слитный – крыльев в привычном понимании нет. Длина – всего 3,7 метра, скорость полета – 13 тысяч миль в час (почти 21 тыс. км/ч). Для сравнения: сверхзвуковые самолеты типа советского МиГ-25, на которых было установлено 29 мировых рекордов, за час преодолевают 2,4 тысячи километров.

Корпус изготовлен из экспериментального композиционного материала, выдерживающего очень высокие температуры. К примеру, температура поверхности при обратном вхождении в атмосферу порой превышает 800 градусов Цельсия, а материал выдерживает почти 2 тысячи градусов, что выше температуры плавления стали.

Аппарат, который по запросу Пентагона начали разрабатывать в 2003 году, до этого тестировался в виртуальном пространстве и в аэродинамической трубе. Первый его тестовый запуск в реальных условиях состоялся в апреле прошлого года, но оказался неудачным. Тогда он продлился всего 9 минут: самолет в течение 139 секунд летел на скорости 16,7 тысячи миль в час, после чего бортовой компьютер диагностировал аномалию и, следуя программе безопасности, направил его в океан.

В СМИ пишут, что на разработку, модификацию и испытания Falcon HTV-2 до сих пор было затрачено $308 миллионо. Планируется, что он будет полностью готов к 2025 году.

фото: darpa.mil