Диденко очень сожалеет о выполнении указаний Тимошенко

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Бывший первый заместитель председателя (НАК) «Нафтогаз» Игорь Диденко заявил суду, что подписал договоры о таможенном оформлении природного газа RosUkrEnergo в 2009 году, поскольку был абсолютно уверен, что получил директивы Кабинета министров об их подписании, а не лично от Юлии Тимошенко, которая тогда возглавляла правительство, пишет «Интерфакс-Украина»

«Я бы никогда не подписал договора, которые я подписал, и не вынес бы их на рассмотрение правления, если бы я только знал, что директивы, которые обязывают меня подписать эти договоры, были приняты единолично Тимошенко, а не были приняты коллегиально органом Кабинета Министров Украины», - сказал адвокат Диденко Игорь Степанов.

«Когда мне их показали, я абсолютно был уверен, что это были директивы Кабмина, а не лично Тимошенко... Поэтому я очень сожалею о том, что я вынужден был выполнять при принятии своих решений единоличные указания тогдашнего премьер-министра», - подчеркнул Диденко на заседании Печерского районного суда Киева в среду 31 августа.

Степанов отметил, что его подзащитный Диденко сделал такие заявления в ходе дебатов на суде. «Это его видение… Я так понимаю, что это его мысли, которые он обдумал и которые он выразил на суде», - сказал адвокат.

фото: podrobnosti.ua