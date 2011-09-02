Погода осенью: в сентябре первые заморозки, в конце ноября – первый снег

{1-}

В первую декаду сентября пройдет плавный и постепенный переход к осенней погоде. Станет прохладнее, а количество осадков в сентябре будет около нормы.

– До 3-4 сентября дневная температура по Украине будет до +17-22 градусов. На Закарпатье и юге немного выше – до +26. Ночная температура тоже снизится по сравнению с последними днями лета, до +8-14 градусов, – цитирует Gazeta.UA ведущего синоптика Украинского гидрометцентра Надежду Жук. – Кратковременные и небольшие дожди пойдут 2-4 сентября, потом 7-8. На правобережной части страны температура с 7 до 10 сентября немного повысится. Снова будет +22-27 градусов.

Со второй половины сентября на почве возможны заморозки, усиление ветров. Пик ветренной погоды приходится на октябрь-ноябрь.

А народный синоптик из Луганска Леонид Горбань, 72 года, дает детальный прогноз на три месяца осени.

– В сентябре, до 15-го, средняя суточная температура будет колебаться в пределах +18-19 градусов. Осадки начнутся с 4 по 10 сентября. В это время, вплоть до 19 сентября, температура снизится на 3 градуса. С 20 по 21 будет до 8 тепла. 21-25 воздух прогреется до +16. Дальше температура каждый день будет снижаться. К 29 сентября опустится до +7. Осадки с 17 по 19, потом с 26 по 28. За месяц выпадет 35-40 миллиметров осадков – это много.

В октябре, 1-2, будет +13...14. 3 октября температура снизится до +7°C. С 4 по 6 повысится до +14...15. С 10 по 14 октября – резкое падение, до +5. Местами на почве будут заморозки. С 16 до 20 октября будет около 10 градусов тепла, а с 23 и до конца месяца похолодает до +6°C. Осадки ожидают 2, 6-8, 11-12 октября. С 26 по 28 пройдут очень сильные дожди.

До 17 ноября среднесуточная температура будет плюсовая. С 1 по 5 постепенное снижение от +8 до +3. Потом, до 8 ноября, повысится до +7. Первый мороз ударит 18 ноября, до -3, на следующий день — до -6. 22 немного потеплеет — до +1,5°C. Потом будет морозно, - 2-7. С 3 по 7 ноября пройдут дожди, 16– дождь со снегом, а 18, 26-27 ноября пройдет снег.