Гриценко пояснил следователю разницу между милиционером и «мусором»

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Депутат Анатолий Гриценко заявил следователям МВД, что должностные лица, отдававшие незаконные, по его мнению, приказы милиции и внутренним войскам 24 августа, должны понести ответственность, сообщает «Обком».

«Допрос был короткий. Я сделал заявление для следователя, суть которого сводилась к следующему: Конституция Украины гарантирует гражданам мирные собрания и демонстрации. Это право является нерушимым, и никто не может его ограничить», - подчеркнул Гриценко.

Он отметил, что суд разрешил проводить митинг у памятника Шевченко, пройти потом колонной демонстрантов по улице Владимирской до Софийской площади, без захода на саму площадь, где власть запланировала праздничные мероприятия.

Гриценко также сказал следователю, что «власти было известно о том, что акция оппозиции изначально планировалась как мирная и не была нацелена на конфликт».

«Мне неизвестно, кто из руководства МВД или командования внутренних войск отдал преступный приказ, в соответствии с которым в нарушение Конституции и решения суда были установлены заградительные кордоны милиции и спецподразделений внутренних войск на улице Владимирской. Те, кто отдал такой приказ, пошли на сознательное нарушение закона, Конституции и должны за это ответить», - заявил депутат.

Гриценко также сообщил следователю, что все его попытки узнать через офицеров милиции и внутренних войск, кто отдал такой приказ, результата не принесли.

«Офицеры отказывались назвать свое собственное имя и фамилию, а равно и фамилию должностного лица, которое отдало им этот преступный приказ», - сказал он.

По словам Гриценко, чтобы выяснить это, он вместе с другими депутатами от оппозиции подписал постановление о создании временной следственной комиссии, которое будет зарегистрировано сразу после начала работы парламента.

«Мы должны выяснить, кто в милиции и внутренних войсках позволяет себе отдавать преступные приказы, и привлечь этих людей к ответственности», - заявил он.

Сделав это заявление, Гриценко сказал следователю, что отказывается отвечать на другие вопросы, сославшись на соответствующее право, предоставляемое Конституцией.

«Уже после допроса я пояснил следователю, что вот те высокие должностные лица и начальники, которые позволяют себе нарушать Конституцию и законы, отдавая преступные приказы, - именно они превращают ментов в «мусоров» и провоцируют среди граждан Украины ненависть по отношению к милиции и другим правоохранительным органам», - сказал депутат.

Как утверждает Гриценко, следователь вел себя с ним корректно.

Напомним, народного депутата Украины от фракции «Наша Украина-Народная самооборона», экс-министра обороны Анатолия Гриценко вызывают на допрос.

По информации источников, Гриценко будут допрашивать в связи с митингом оппозиции на День Независимости.