В Беслан спустился «Добрый ангел мира» (ВИДЕО, ФОТО)

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Второго сентября в Беслане открылась скульптурная композиция «Добрый ангел мира», посвященная памяти жертв теракта в сентябре 2004 года в школе №1. Скульптура подарена городу по решению Международного союза благотворительных организаций «Мир добра».

Подобные скульптуры уже установлены в 26 городах мира, сообщает русская служба Радио Свобода. Идея акции – в единении людей разных национальностей и вероисповеданий.

Журналист из Беслана Мурат Кабоев, который проводил собственное расследование теракта, считает это позитивным событием для города:

– Приятно, что еще кое-кто помнит о Беслане и старается позитивно воздействовать на психику людей.

По словам Мурата, настроение в эти дни в Беслане нервозное:

– Каждый год перед сентябрем у людей, пострадавших в этой трагедии, появляется психологический надрыв. В прошлом году я разговаривал с бывшей заложницей, и она сказала: «Как я не хочу, чтобы 1 сентября наступило».

Психологическое напряжение можно заметить не только в Беслане, но и по всей республике – 1 сентября из-за угрозы терактов в Северной Осетии были закрыты все рынки. Тем не менее, во Владикавказе начался учебный год, тогда как в Беслане он стартует лишь 5 сентября.

В июне этого года председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева встречалась с Дмитрием Медведевым, после чего президент России пообещал лично, как юрист, изучить ход расследования. Однако с тех пор, по ее словам, расследование нисколько не продвинулось:

– Если умрет и эта надежда, то, конечно, мы эти же вопросы будем ставить, но, наверное, уже в другом формате, в другом контексте: мы будем говорить, что нет доверия никому. А когда президент не имеет доверия народа, это уже не президент.

По словам Сусанны Дудиевой, понимания и сострадания от верховной власти им хватает, но оно никак не преобразуется в реальную помощь:

– Это хорошо, что они нам по-человечески сострадают, но выводы пусть делают как административные руководители, крупные чиновники. Нам нужно сострадание, которое бы выражалось в действиях – президента, министра и так далее, – говорит Сусанна Дудиева.

А пока в спортзале школы по-прежнему горят свечи, лежат цветы, и по-прежнему слышен плач.

фото: pravdabeslana.ru , svobodanews.ru, beslan-2004.narod.ru