Скорая помощь: кому выгодно отправить Тимошенко и Луценко за границу

5 апреля 2012, 10:15

Кто и почему может быть заинтересован в том, чтобы VIP-узники лечились за границей, и какие преимущества это может дать украинской власти, «Главред» узнал у политических экспертов.

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка согласился с доводами зарубежных медиков и Европейского суда по правам человека и дал разрешение на лечение Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии. Хотя вдогонку Генпрокуратура уточнила, что вывоз заключенной на лечение за границу не предусмотрен. Правда в больнице "Укрзалізниці" в Харькове уже подготовили шикарную палату для VIP-заключенной.

Нуждается в серьезном лечении и Юрий Луценко. Во время визита к нему делегации Freedom House бывшего главу МВД спросили, не желает ли он лечиться за границей, на что Юрий Витальевич ответил, что хочет лечиться в Украине, но только не  в СИЗО, а также сообщил, что предложения покинуть Родину ему поступали регулярно еще до ареста.

Члены бывшего правительства, оказавшиеся при новой власти за решеткой, привлекают к себе, пожалуй, больше внимания, чем тогда, когда они были на свободе. И добавляют проблем власти, вынужденной оправдываться в частности перед Западом.

О том, кому выгодно, чтобы VIP-узников отпустили лечиться в зарубежные клиники, и почему, «Главред» поговорил с экспертами. Примечательно, что все они считают, что отправить неудобных узников с глаз подальше – самый оптимальный вариант для власти. Потому политологам он видится вполне вероятным.

Во-первых, по мнению экспертов, лидер оппозиции, выехавший на лечение за границу, улучшит имидж правящей партии в глазах общества и пагубно скажется на имидже той же Юлии Тимошенко.

Во-вторых, вывезенные за границу оппозиционеры вряд ли смогут вернуться на Родину, даже если захотят, и рейтинг их существенно ослабнет. «За границей из символа сопротивления она (Тимошенко - ред.) превратится в богатого эмигранта: СМИ активно начнут публиковать фотографии шикарных вилл и отелей, в которых якобы живет лидер оппозиции», - уверен Дмитрий Панько, директор Агентства стратегических исследований.

В свою очередь, политолог Виктор Небоженко не сомневается что удаление находящихся в заключении оппозиционеров поможет власти сохранить лицо перед Европой, а заодно и подкорректировать решения по их уголовным делам: «Идет поиск выхода из создавшегося положения, чтобы, сохраняя жизнь Тимошенко, отправить ее за границу, как высылали диссидентов в советские времена. А лечение – это только повод избавиться от нее», - считает эксперт.

Тем более что Тимошенко и Луценко, по выражению директора Центра политических исследований Михаила Погребинского, - «не простые заключенные, а особенные», им можно многое…

В третьих, вывоз Тимошенко за границу может очень серьезно ударить по ее политической силе. "Оказавшись на свободе, Тимошенко внесет смуту как в собственную партию, так и в Комитет сопротивления диктатуре. Даже то хрупкое согласие по единому списку и кандидатам в депутаты, которое сегодня достигнуто между основными участниками Комитета сопротивления диктатуре, окажется под угрозой. Все обиженные начнут апеллировать к Юлии Владимировне, которая в свою очередь начнет возвращать себе всю полноту власти в партии", - считает Дмитрий Панько.

Наконец, некоторые эксперты сомневаются в том, что Тимошенко, в случае лечения за границей, захочет сама вернуться в Украину. "После лечения о возращении обратно в колонию они, пожалуй, задумаются. Трудно себе такое даже представить: из «Шарите» – снова в Качановку. У них появится большой соблазн остаться в Германии", - считает Михаил Погребинский.

 

{1-}

Дмитрий Панько, директор Агентства стратегических исследований:

Отъезд Тимошенко с последующим невозвращением в Украину был бы оптимальным для власти. Банковой необходимо как-то выходить из создавшейся ситуации.

Однако возникает много вопросов и не только юридического характера: под каким предлогом Тимошенко не пустят обратно в Украину и освободят от пребывания в колонии? Или на каком основании иностранное государство даст убежище человеку, который формально является преступником, приговоренным судом к лишению свободы?

С политической точки зрения, для власти выгоднее иметь лидера БЮТ в изгнании, чем в тюрьме. Это связано не только с международной реакцией. Оказавшись на свободе, Тимошенко внесет смуту как в собственную партию, так и в Комитет сопротивления диктатуре. Даже то хрупкое согласие по единому списку и кандидатам в депутаты, которое сегодня достигнуто между основными участниками Комитета сопротивления диктатуре, окажется под угрозой. Все обиженные начнут апеллировать к Юлии Владимировне, которая в свою очередь начнет возвращать себе всю полноту власти в партии.

Кроме того, за границей из символа сопротивления она превратится в богатого эмигранта – СМИ активно начнут публиковать фотографии шикарных вилл и отелей, в которых якобы живет лидер оппозиции.

К негативу для власти можно отнести то, что таким образом она покажет свою слабость, пойдя на уступки Западу. Кроме того, часть электората Партии Регионов не поймет, почему обвиненная в стольких грехах Тимошенко не сидит в тюрьме.

 

{2-}

Виктор Небоженко, политолог:

Отправить Юлию Тимошенко на лечение за границу было бы выходом и для власти, и для самой Тимошенко, и для Европы. По законам и традициям древнейшей донецкой политики, нельзя ударить в грязь лицом и отказаться от уже принятого решения (о наказании Тимошенко. – Авт.), что бы там ни происходило. Решение с помощью судов бросить в тюрьму лидера оппозиции носило политический характер. Европа прекрасно понимает, как решаются вопросы в украинской политике, никто оттуда не обращает внимания на судью Киреева.

Президент Янукович не может выйти и заявить: я сделал ошибку. И прокуратура ему доказывает, что надо стоять до конца, несмотря на то, что его не пускают в Европу. Но, с другой стороны, скоро у нас ожидается Евро-2012, и Запад начинает намекать, что он может резко ограничить футбольные фантазии украинских политиков. К тому же, Европейский суд уже в апреле начинает рассмотрение дело экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Во исполнение своего решения Евросуд где-то к сентябрю потребует освободить Луценко как политзаключенного.
Это все, конечно же, давит на власть. Если решение не будет исполнено, то ответственные за это люди, в частности генпрокурор Пшонка, попадут в тот список, который уже внесен во все электронные досье Евросоюза, и в котором уже стоят фамилии белорусских чиновников.

Поэтому идет поиск выхода из создавшегося положения, чтобы, сохраняя жизнь Тимошенко, отправить ее за границу, как высылали диссидентов в советские времена. А лечение – это только повод избавиться от нее. Хотя она и на самом деле нуждается в лечении.

 

{3-}

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Разрешат ли лечение Тимошенко и Луценко за границей? Почему бы и нет? Думаю, что это вполне вероятно, ели они захотят лечиться за границей. Они же не простые заключенные, а особенные, им можно.

А вот после лечения о возращении обратно в колонию они, пожалуй, задумаются. Трудно себе такое даже представить: из «Шарите» – снова в Качановку. У них появится большой соблазн остаться в Германии.

Если бы я принимал решение, то отпустил бы их.

фото: Главред, mediaport.ua
 

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