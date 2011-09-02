Луценко не выпустят из СИЗО для лечения цирроза

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Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко – Ирина - обнародовала результаты его медицинского обследования. Медики диагностировали у Луценко цирроз печени. Его адвокаты обратились к судье Печерского райсуда Сергею Вовку с просьбой перевести их подзащитного в лечебный стационар за пределами Лукьяновского СИЗО, однако получили отказ, сообщает «Коммерсант-Украина».

В Государственной пенитенциарной службе поддержали решение судьи, отметив, что цирроз печени можно лечить и в изоляторе. Поэтому на специально созванной вчера пресс-конференции Ирина Луценко сообщила журналистам о результатах медицинского обследования ее мужа. У него диагностирован цирроз печени. Решение обследовать экс-министра было принято на последнем заседании Печерского районного суда, который рассматривает его дело — коллегия судей во главе с Сергеем Вовком удовлетворила соответствующее ходатайство адвокатов Юрия Луценко.

В Лукьяновском СИЗО бывшего министра обследовали профессор Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Ткач и главный диетолог Минздрава Александр Швец. В своем медицинском заключении они указывают, что «больной жалуется на общую слабость, снижение аппетита, тошноту и тяжесть в правом подреберье». «Состояние относительно удовлетворительное, пульс 86 ударов в минуту, артериальное давление — 140/80, вес — 87 кг, рост — 184 см»,— говорится в документе. В то же время, отмечают врачи, ранее диагностированная в Киевской больнице скорой помощи болезнь Юрия Луценко — панкреатит — усугубилась на фоне голодания и переросла в «криптогенный цирроз печени». «При отсутствии полноценного лечения возможен дальнейший прогресс цирроза печени с развитием осложнений, кровоизлияний и трансформацией в рак»,— отмечается в заключении медиков.

Адвокаты экс-министра Игорь Фомин и Алексей Баганец обратились к суду с просьбой разрешить «полку конвойной службы милиции ГУ МВД в Киеве доставить Луценко для лечения цирроза печени в Киевскую городскую больницу N18». По словам защитников, диагноз экс-министра входит в перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения подсудимого из СИЗО. «Дальнейшее содержание Луценко под стражей без оказания должного лечения — это нарушение его конституционного права на медицинскую помощь и угроза его жизни. Состояние его здоровья — критическое»,— заявил Баганец. Однако вчера адвокаты получили отказ — судья Вовк разрешил лечить и обследовать а Луценко «только на территории СИЗО».

«Когда я прихожу к нему на встречи в СИЗО, он постоянно жалуется на упадок сил, усталость. Его противники хотят, чтобы он не дожил до решения суда! — сказала Ирина Луценко.— Мы будем оспаривать немотивированный отказ в лечении, обратимся к президенту, ко всем дипломатическим миссиям и омбудсмену Нине Карпачевой. В СИЗО нет условий, чтобы лечить цирроз!»

С этим заявлением в Государственной пенитенциарной службе не согласны. «На территории следственного изолятора работает квалифицированный медицинский персонал. Гастроэнтеролога среди наших врачей нет, но мы привлекаем специалистов из лечебных учреждений Минздрава»,— рассказал замначальника ГПС Игорь Андрушко. Он также подчеркнул, что, если суд не разрешил Юрию Луценко лечение за пределами СИЗО, значит, «в этом не было необходимости».

Как сообщал Главред ранее, Ирина Луценко отвергла предположения о якобы пиар-акции вокруг состояния здоровья ее мужа. Об этом она заявила, комментируя последние результаты медобследования Юрия Луценко, проведенные в Лукьяновском СИЗО. По словам Ирины, своими последними публичными действиями она пытается защитить своего мужа, а не баллотироваться в народные депутаты.