Азербайджан обеспокоен поставками украинского оружия в Нагорный Карабах

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Недавно состоялся визит Министра иностранных дел Украины Константина Грищенко в Азербайджан, пишут «Комментарии»

Руководство Азербайджанской Республики выразило крайнюю обеспокоеность фактом увеличения объема поставок украинского вооружения и военной техники в Армению. Азербайджанская сторона, дабы не обострять ситуацию в регионе и воспрепятствовать инициированному главами государств РФ, США и Франции процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского вопроса, обратила внимание на недопустимость этого факта в связи с тем, что наращивание поставок вооружения Армении со стороны Украины может. Представители Азербайджана привели ряд примеров, свидетельствующих об увеличении поставок украинского оружия в Армению, и обратились к главе МИД Украины с просьбой принять меры по недопущению действий, которые бы привели к срыву переговорного процесса.

В руки журналистов попали документы Государственной службы экспортного контроля Украины, подтверждающие факт наращивания поставок вооружения в Армению. Эти документы также свидетельствуют, что в структуре «Укрспецэкспорта» экспортными поставками товаров военного назначения и двойного использования в Армению традиционно занималась Государственная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш», возглавляемая нынешним гендиректор «Укрспецэкспорта» Дмитрием Перегудовым. Именно под его непосредственным руководством проводились переговоры с армянской стороной, готовились и заключались контракты на поставку вооружений и военной техники в Армению, можно предположить, что здесь не обошлось без «личного интереса», принимая во внимание его давние партнерские отношения с представителями оружейных бизнес-кругов Армении.

Это все являлось правильным и выгодным для украинского государства, если бы не особенность геополитической ситуации в Закавказском регионе, которая сегодня характеризуется нарастанием военно-политического противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Ведь любое значительное расширение объемов таких поставок одной из конфликтующих сторон неизменно вызовет обвинения другой стороны в адрес Украины. Как минимум в том, что Украина подобными действиями нарушает хрупкий статус-кво, «обостряет ситуацию» и «вредит переговорному процессу» (что, собственно, и произошло), а как максимум - в том, что она способствует эскалации очередного военного конфликта между Арменией и Азербайджаном

По оценкам экспертов, общая сумма действующих контрактов с Азербайджанской Республикой по поставкам украинской стороной вооружений и военной техники составляет около 70 млн. долларов. Что же касается поставок украинских вооружений в Армению, то сумма действующих контрактов с Республикой Армения является значительно меньшей несмотря даже на то, что этот показатель существенно вырос за последний год.

Руководствуясь нормами международного права относительно передачи товаров военного назначения и двойного использования, Украина успешно осуществляет военно-техническое сотрудничество как с Азербайджанской Республикой, так и с Республикой Армения. Однако в нынешних реалиях политика Украины в сфере военно-технического сотрудничества с этими странами должна проводиться крайне сбалансированно, с учетом состояния двусторонних отношений между ними.

В то же время, западные обозреватели считают, что карабахский конфликт до сих пор не возобновился только потому, что у противоборствующих сторон не имеется пока достаточных для этого оснований. Одним из таких оснований может стать форсированное наращивание Арменией и Азербайджаном вооружений. Поэтому, выстраивая военно-техническое сотрудничество с этими странами, украинскому спецэкспортеру следует быть предельно предусмотрительным. Иначе Украина в глазах международного сообщества рискует оказаться в роли «поджигателя», раздувающего пламя тлеющего регионального конфликта.

фото: apa.az