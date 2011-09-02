В убийстве Политковской предъявлено обвинение бывшему милиционеру

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Бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявили обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, сообщает «Лента.Ру.

Обвинение предъявлено по пунктам б, ж, з второй части 105-й статьи УК РФ («убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, осуществленное организованной группой по найму»).

По версии следствия, в июле 2006 года Лом-али Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство Политковской. К выполнению заказа Гайтукаев привлек Павлюченкова, а также своих племянников Махмудовых и ранее судимого бывшего сотрудника УБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова. Павлюченков поручил своим подчиненным милиционерам провести слежку за Политковской, а затем передал полученную информацию непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову.

Члены преступной группы еще несколько дней следили за журналисткой самостоятельно, а 7 октября 2006 года Махмудов застрелил журналистку в ее подъезде. Затем он выбежал на улицу, дошел до метро «Новослободская» и скрылся на автомобиле ВАЗ 21043, в котором его поджидали подельники.

24 августа 2011 года Следственный комитет объявил, что заказчик убийства уже установлен, но его имя называть пока преждевременно. Однако в последнем сообщении СК говорится, что «расследование уголовного дела продолжается. Проводится следственно-оперативные действия, направленные на установление всех соучастников преступления, в том числе и заказчика убийства».

В 2008-2009 годах следствие выдвигало несколько иную версию об обстоятельствах убийства Политковской. Однако суд оправдал обвиняемых, сочтя их вину недоказанной. Павлюченков тогда выступал на процессе свидетелем, называя организатором убийства Хаджикурбанова.

Хаджикурбанов сейчас находится в заключении, в 2010 году его приговорили к восьми годам за вымогательство. Гайтукаев в 2008 году также был приговорен к 15 годам колонии за организацию покушения на украинского предпринимателя Геннадия Корбана. Рустам Махмудов и Павлюченков находятся под арестом.

фото: newsadvokat.com