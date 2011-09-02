Депутат от БЮТ заявил, что Киреева могут убить

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Депутат Киевсовета от "БЮТ-Батьківщини" Александр Бригинец просит Генпрокурора Виктора Пшонку обеспечить пожизненную охрану судье Печерского райсуда Киева Родиону Кирееву, чтобы сделать невозможным его физическое устранение как свидетеля после вынесения приговора по уголовному делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, сообщает УНИАН.

Соответствующее обращение он направил Пшонке, в котором говорится: «По моему убеждению, существует опасность того, что Киреев может быть убит. Такие действия могут быть совершены лицами, которым не нужен будет главный свидетель и судья, который знает всю закулисную ситуацию вокруг одиозного суда над Тимошенко».

По мнению депутата Киевсовета, после изменения власти в Украине будет открыто уголовное дело относительно заказных политических судов, где показания Киреева будут иметь ключевое значение.

В обращении к генпрокурору Бригинец вспоминает гибель министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, свидетельства которого могли бы прояснить ситуацию вокруг резонансного убийства журналиста Георгия Гонгадзе и вывести следствие на реальных заказчиков преступления.

Как считает Бригинец, «так же через Киреева в будущем можно будет выйти и на заказчиков и на кукловодов газового дела Тимошенко».

«У меня как гражданина Украины есть основания волноваться за жизнь судьи Киреева, который оказался в аналогичной роли ненужного свидетеля и соучастника. Именно поэтому, глубокоуважаемый господин Генеральный прокурор, обращаюсь к Вам принять все необходимые меры во избежание трагического развития событий в отношении судьи Киреева», - подчеркнул Бригинец.