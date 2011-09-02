Москаля и брата Ющенко могут исключить из НУНС

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» на своем заседании во вторник, 6 сентября, может рассмотреть вопрос об исключении 21 депутата, сообщает «Украинская правда».

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Как рассказал депутат фракции НУНС Тарас Стецькив, в пятницу, 2 сентября, состоялось заседание руководства блока НУНС, где рассматривался вопрос о возможности исключения из фракции 21 депутата. При этом Стецькив уточнил, что он не был на этом заседании, однако ему известно, что этот вопрос обсуждался, но он не знает, принимали ли какое-то решение.

Он пояснил, что решение об исключении депутатов могут принимать только на заседании фракции. Такое заседание, по его словам, состоится во вторник, в 9.00.

Отвечая на вопрос, может ли на этом заседании быть рассмотрено предложение об исключении некоторых народных депутатов, Стецькив сказал: «Вероятность очень высока».

Со ссылкой на источник во фракции НУНС сообщается, речь идет об исключении депутатов, входящих в так называемую группу Давида Жвании, а также депутатов Александра Омельченко, Ивана Плюща, Петра Ющенко и Геннадия Москаля.

Говоря о причинах исключения из фракции этих депутатов, собеседник пояснил, что после такого шага, возможно, будет внесено предложение о снятии с должности руководителя фракции Николая Мартыненко и назначении Арсения Яценюка.

Как сообщал Главред ранее, Давид Жвания считал, что если до конца 2010 года не будет положительных результатов по объединению НУНС, то с Нового года они будут создавать собственную фракцию, в которую может войти более сорока депутатов. «Только большая фракция в составе парламента может иметь политическую перспективу и эффективно работать на страну», - отметил тогда политик.