Над Киевом летали «Безумные звонари». Фоторепортаж

В среду, 4 апреля, вечером на Софийской площади в Киеве проходило необычайное действо: целый оркестр парил в небе, удивляя тысячи зрителей своим искусством перезвона. В столицу Украины снова приехали «Безумные звонари» - артисты, поразившие своим мастерством весь мир.

Постановки на высоте артисты коллектива Transe Еxpress считают изюминкой своего творчества. После первой – вступительной – части спектакля начинается вторая, во время которой музыканты и акробаты поднимаются в воздух на семнадцатиметровой карусели. Это необычное сооружение составляют 26 колоколов, которые как будто перекликаются со звонницей величественного Софийского собора, возле которого по традиции проходит представление.



Открывшаяся таким образом «Французская весна», на которую всех ценителей искусства приглашают Посольство Франции, Французский институт и Сеть Альянс Франсез в Україні, кроме воздушной феерии, представит новое французское кино, цирк, литературные встречи, концерт от культовой французской группы и другие приятные открытия.

Как и в предыдущие годы, разнообразные культурные мероприятия будут принимать шесть городов Украины – Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса и Харьков.

