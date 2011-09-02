Турция готова разместить американскую систему ПРО

2 сентября 2011, 16:45

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США договорились с Турцией о размещении на территории страны радиолокационного комплекса X-Band.

Новая РЛС войдет в состав европейской системы ПРО НАТО и будет служить системой раннего оповещения о запуске ракет дальнего радиуса действия с территории Ирана.

По словам представителя Минобороны США, которые приводит WSJ, американцы планировали разместить в Турции свою мобильную систему РЛС класса AN/TPY-2 THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) до конца 2011 года. В настоящее время уже известно, где именно будет базироваться новая РЛС, однако точную информацию источник издания раскрыть отказался.

Как отмечает агенство, МИД Турции в четверг, 1 сентября, опубликовал заявление, в котором говорится о всесторонней поддержке проекта единой системы ПРО для защиты Европы. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Сельджука Унала (Selcuk Unal), размещение нового радара на территории Турции укрепит оборонную способность не только НАТО, но и самой Турции.

В рамках европейской системы ПРО НАТО новый турецкий радар будет передавать данные на американские крейсеры, оснащенные системой ПРО Aegis. Задачей системы Aegis на крейсерах является непосредственный перехват баллистических ракет. Завершить развертывание единой европейской системы ПРО для защиты от агрессии со стороны Ирана планируется к 2018 году.

О планах разместить в Турции РЛС X-Band США заявили ранее в этому году, а в июне американцы определились с местом дислокации нового радара. В ходе переговоров с американцами Турция выражала обеспокоенность в связи с тем, что данные с радара могут в реальном времени передаваться Израилю. Однако США удалось убедить турецких коллег в том, что в этом нет необходимости, так как с 2008 года в Израиле базируется аналогичный американский комплекс X-Band.

В то же время, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин комментируя это сообщение, заявил, что Москва не видит для себя серьезной угрозы в размещении радара. По его словам, это решение свидетельствует о том, что США продолжают свои планы по строительству ПРО в Европе вне зависимости от консультаций с Москвой.

«Здесь необходимо отметить два обстоятельства, и первое: по данным российских военных экспертов, размещение радара в Турции напрямую не угрожает российским стратегическим ядерным силам», - подчеркивает Рогозин.

«С другой стороны, речь идет о том, что США планомерно, вне зависимости от тех консультаций, которые они ведут в формате НАТО, а также в более широком – с участием России, продолжают осуществлять план по размещению военной инфраструктуры противоракетной обороны на территории Европы», - заявил постпред России при Альянсе.

Турецкий МИД пока не сообщил, когда и где будет установлен радар, однако, по данным местных СМИ, его планируется разместить в юго-восточной части страны.

Как отметил Дмитрий Рогозин, ранее в качестве «кандидатов» на размещение систем ПРО США, помимо Турции, рассматривали Болгарию и Румынию. До сих пор сохраняятся некая интрига, какая из этих стран примет радар.

По материалам  Лента. Ру, Би-Би-Си

фото: defencetalk.com

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