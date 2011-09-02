Берлускони: «Я уеду на х.. из этой дерьмовой страны»

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Ведущие итальянские газеты сегодня опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы правительства Сильвио Берлускони, в одном из которых он заявляет, что через несколько месяцев уедет из страны, поскольку за ним «шпионят, где хотят».

Премьер в ходе телефонного разговора продемонстрировал весь свой гнев в отношении судебных разбирательств против него.

По мнению прокуроров, характер телефонных разговоров свидетельствует о его «особой близости» с человеком, обвиняемым в посредничестве между премьером и бизнесменом Тарантини, поставлявшим девушек по вызову, пишет «ИноПресса»

Подозреваемым по делу проходит также главный редактор издания Avanti! Вальтер Лавитола, телефонные разговоры которого и оказались под пристальным вниманием следователей. Один из таких разговоров с премьер-министром, состоявшийся вечером 13 июля и длившийся чуть более десяти минут, и попал на страницы газет.

« В разговоре по телефону с репортером Вальтером Лавитолой, Берлускони выплеснул свои эмоции: «Через несколько месяцев я уйду, я уеду из этой дерьмовой страны, от которой меня уже тошнит. Все, хватит».

«По мнению прокуроров, телефонная беседа свидетельствует об «особой близости» между Берлускони и Лавитолой.

Последнего подозревают в том, что он был «активным и тайным информатором» по судебным делам, касающимся Берлускони. Премьер сам позвонил Лавитоле поздним вечером 13 июля. Беседа длилась более 13 минут. Премьер выплеснул весь свой гнев. В частности, он сказал: «Я настолько прозрачен, я чист во всех моих делах, я не знаю, что может вызывать недовольство. Понимаете? Я человек, который не делает ничего, что можно было бы назвать криминалом, поэтому я абсолютно спокоен... За мной шпионят повсюду, контролируют мои телефонные разговоры, но меня это не е***. Я через несколько месяцев уеду на х** из этой дерьмовой страны, от которой меня тошнит. Все, хватит», - сообщает автор статьи.