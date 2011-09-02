Кортеж патриарха Кирилла попал в ДТП в Иркутске

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Кортеж патриарха Московского и всея Руси Кирилла попал в ДТП в Иркутске, куда он прибыл сегодня, 2 августа, с двухдневным визитом, пишет Росбалт.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, столкновение произошло на перекрестке улиц Ленина и Горького в центре города.



«Кортеж двигался по улице Ленина, и несколько замыкающих машин не успели проехать на разрешающий сигнал, с улицы Горького на перекресток выехал «Пежо» и столкнулся с одной из машин сопровождения», — говорится в сообщении.



Пострадавших нет, машины получили незначительные царапины.

Напомним, в начале августа патриарх Кирилл был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Причиной госпитализации стал инфаркт миокарда, а не вирусное заболевание.

фото: hasid.livejournal.com