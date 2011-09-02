Луценко просит дать ему дожить до выхода из тюрьмы

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Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко отказался от прохождения дополнительного обследования в условиях СИЗО представителями Минздрава, о чем со ссылкой на жену экс-министра - Ирину - сообщает «Украинская правда».

«Повторная комиссия в составе двух женщин-врачей с портативным аппаратом УЗИ сегодня в камере СИЗО пыталась провести медобследование моего мужа. Юра отказался», - сказала Ирина и добавила, что одна из женщин-врачей - Харченко Наталия Вячеславовна - представилась главным гастроентерологом Украины.

На вопрос Луценко, сколько главных гастроэнтерологов в Украине, если его уже дважды обследовал главный гастроэнтеролог Украины Сергей Михайлович Ткач, Харченко отметила, что она врач-научный работник.

Луценко также передал с женой заявление для прессы. В нем он указал, что 28 мая 2011года комиссия врачей, определенных Министерством здравоохранения, провела его обследование и сделала вывод, который от него скрыли.

«Мне его вручили лишь через три месяца, после повторного обследования 30 августа, которое подтвердило прогрессирующее ухудшение состояния моего здоровья», - говорится в заявлении.

«Я считаю, что фактически власть затягивает время и место предоставления медпомощи, организовывает видимость новых обследований», - подчеркнул Луценко.

«Я не собираюсь использовать диагноз врачей для попыток выйти из тюрьмы, так как вполне осознаю зависимость суда от руководства страны, которое дало приказ отправить в заключение двух лидеров оппозиции. Я выйду из тюрьмы не по состоянию здоровья, а по невиновности, сколько бы времени это не заняло», - заявил он.

«Единственное мое требование — дать возможность получения необходимого лечения, чтобы дожить до этого времени», - подчеркнул Луценко.