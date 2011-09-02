Больше 20 нигерийцев погибли в результате религиозных столкновений

По меньшей мере, 22 человека погибли в результате столкновений на религиозной почве в нигерийском городе Джос, сообщает «Интерфакс-Украина»

Беспорядки начались в христианском районе города с конфликта между двумя мусульманами и двумя христианами.

В центральном морге города сообщили, что большинство погибших молодые люди и подростки, многие из которых скончались от огнестрельных ранений.

«К нам уже доставили 22 погибших, преимущественно молодых людей, однако, есть известия, что могут привезти еще несколько тел», - говорит сотрудник морга.

В ходе столкновений также были ранены полицейские.

Представитель сил правопорядка Чарльз Окоча заявил: «Точных данных о количестве погибших и раненых у нас нет, так же как и неизвестны причины столкновений».

«Они начали стрелять по сотрудникам полиции, когда наши ребята попытались остановить кровопролитие, в результате чего несколько полицейских получили ранения. Мы вызвали подкрепление, и ситуацию удалось взять под контроль», - добавил Окоча.

Город Джос расположен в «среднем поясе» страны, между мусульманским севером Нигерии и христианским Югом. В этом регионе нередко происходят столкновения на национальной или религиозной почве.

Напомним, сильный взрыв прогремел в столице Нигерии в прошлую пятницу в здании ООН Абудже. Район вокруг здания в настоящее время патрулирует полицейский вертолет. Над самим зданием образовалось облако дыма. Число жертв достигло 18-ти человек.

В последнее время Нигерию сотрясают взрывы бомб, ответственность за которые берет на себя радикальная исламистская организация «Боко Харам». Ее название, в переводе с языка хауса, означает «Западное образование - греховно». Взрывы бомб и перестрелки регистрируются в стране почти ежедневно. Чаще всего целью объектами нападения исламистов становятся полицейские, как правила, на северо-востоке этой самой многонаселенной африканской страны.