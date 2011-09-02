Опубликованы снимки киевского особняка мэра Одессы (ФОТО)

2 сентября 2011, 17:49

В декларации доходов мэра Одессы Алексея Костусева за 2010 год указано, что он владеет домом площадью 724 квадратных метра, однако адрес этого дома в декларации не указан. Одесским журналистам удалось установить, что этот дом находится в городе Киеве в переулке Козятинском, сообщает Думская.net.

Этот дом расположен, наверное, в самом престижном районе Киева — совсем неподалёку расположена Киево-Печерская лавра, а монумент Родине-Матери находится всего в 400 метрах от дома Костусева. В этом престижном районе расположены посольства разных стран — Великобритании, Швейцарии, Пакистана и других. Этот район неформально называется «Царское село». По данным столичной прессы, тут имеют свои особняки лидер коммунистов Пётр Симоненко (сейчас там живёт его сын), футболист Артем Милевский, бывший глава Нацбанка Владимир Стельмах и др.

Площадь участка Костусева, по данным издания, — 20 соток. Во дворе этого четырёхэтажного особняка находится фонтан.

По оценке киевских риэлтеров, в этом районе цена дома такого метража, с таким участком стартует от шести с половиной миллионов долларов (или более 50 миллионов гривен). Мы смогли найти несколько объявлений о продаже домов и участков в этом районе. Так, тоже 4-этажный особняк, площадью 1200 метров на 12,5 сотках земли, предлагают за 9 миллионов долларов. А другой участок продаётся по цене 180 тысяч долларов за сотку. Риэлторы говорят, что до кризиса 2008 года цена сотки начиналась от 200 и доходила до 500 тысяч долларов. То есть, только стоимость участка Костусева — минимум 3 миллиона долларов…

Как сообщал Главред ранее, городской голова г. Моршин Львовской области Руслан Ильницкий, получающий зарплату в 8 тыс. грн., построил  коттедж, стоимость которого составляет минимум 400 тыс. долл. Ильницкий, который всю жизнь проработал в госучреждениях, заверил, что собственный дом построил на средства двоюродного брата, проживающего во Франции.

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