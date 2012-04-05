Новая угроза для Америки: страна перестала замечать стрельбу в школах

Стрельба в католической школе в Калифорнии, где её бывший ученик Ван Го неожиданно открыл огонь по студентам и учителям, опять поставила перед США два кардинальных вопроса: о культуре свободного обращения оружия в обществе и о мониторинге людей с психическими отклонениями.

По сообщениям информационного агентства Reuters, до того, как Ван Го совершил свое преступление, его выгнали из школы за необузданное поведение и возможные психические отклонения.

После стрельбы в Калифорнии стало также понятно, что система по надзору за людьми с возможными психическими отклонениями, которую ввели в американских учебных заведениях в 2007 году, остаётся неэффективной. «Сейчас понятно, что большинство стрелков, которые действуют импульсивно, можно было схватить раньше. О их намерениях знали посторонние люди, но не отнеслись к этому серьёзно», - рассказал «Главреду» Филип Липси из Stanford University. По его мнению, теперь власти должны придумать другую систему по контролю за такими людьми.

Одной из главных причин подобных непредсказуемых всплесков насилия в США остаётся свободное обращение в стране стрелкового оружия. В 22 штатах, чтобы приобрести нарезное оружие, нужно быть совершеннолетним и проживать в штате. Однако школьники могут перекупить у своих старших друзей пистолеты и автоматические винтовки. По данным Bureau of Justice Statistics, сейчас пистолет в среднем можно приобрести за $500-800, то есть по вполне доступным ценам.

В год президентских выборов проблема со свободным ношением оружия может встать перед обществом особенно остро. Демократы выступают за некоторое ограничение этого права граждан, хотя Барак Обама ещё не высказал своей позиции. Республиканцы же, напротив, хотят защитить привилегию на самооборону.

С другой стороны, сейчас американское общество обращает всё меньше внимания на такие спонтанные проявления насилия. И тут дело не в интересе к президентской гонке, которая сейчас в разгаре. Просто, по мнению экспертов из Council of Foreign Relation, общество начало привыкать к таким вещам. Ведь, чтобы предугадать их, недостаточно просто бороться с мировым терроризмом, нужно решать проблемы, которые лежат намного глубже.

Вооруженное общество

По данным Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, сейчас более 45% всех граждан, которые владеют недвижимостью (домохозяйствами), имеют, по крайней мере, по одной единице огнестрельного оружия. Только за 2010 год граждане США получили более ста тысяч лицензий на приобретение такого оружия. Сейчас в магазинах можно купить и автоматическое оружие военного образца, которое не всегда есть на вооружении в полиции.

Для сравнения: приблизительно 6% британцев владеют оружием, тогда как в США этот показатель дотягивает до 55-60%. Всё зависит от законодательства конкретного штата, - в некоторых их них владеть оружием разрешено, начиная с 22 лет. Но даже на территориях с самыми строгими законами достаточно вступить в добровольную дружину по охране правопорядка – и разрешение получается автоматически. Проверяющие органы крайне редко отказывают в получении лицензии. В 2011 году таких случаев было всего 179 на все заявки, которых, только по предварительным данным, поступило больше 20 тысяч.

Кроме того, с 2005 года специалисты Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives отмечали резкий рост производства и экспорта стрелкового оружия в штатах. Тогда за один год в Америке производилось либо было завезено и куплено приблизительно 400 тысяч единиц оружия. По прогнозам американского издания News-record, до 2020 года приблизительно половина американцев может получить лицензии на оружие.

Новая волна протестов против свободного обращения оружия в США началась ещё в 2007 году, когда в здании Вирджинского политехнического института студент расстрелял сразу 33 человека. Позднее выяснилось, что убийце за некоторое время до расстрела уже поставили диагноз «прогрессирующая шизофрения», но он отказался от лечения и смог купить себе оружие абсолютно законно.

Тогда против ограничения прав на покупку оружия выступила стрелковая ассоциация США. «Эти люди тесно сотрудничали с оборонными предприятиями и экспортёрами стрелкового оружия. Налоги только от производства винтовок и пистолетов в 2007 году были более 7 млн.», - говорит оружейный эксперт из Вашингтона Марк Легон. Он также заявил, что тогда властям было выгодно, чтобы конфликт вокруг этой стрельбы быстрее забыли.

Незадолго до трагедии в Калифорнии на другом конце США, во Флориде, член добровольной военизированной дружины, имевший оружие, застрелил чернокожего подростка. Официальное обвинение пока не выдвинуто, но, по сообщениям NBC, Трайвон Мартин возвращался из школы и показался «дружиннику» подозрительным, за что и попал под обстрел. Афроамериканская общественность США возмутилась и потребовала, чтобы такие дружины были распущены, но за них вступились политики. Республиканцы и демократы утверждали, что граждане помогают поддерживать порядок на улицах и являются важной частью самоуправления. А вопрос тут не в оружии, а в том, как оно попадает в руки психически нездоровых людей.

Реформы и выборы

Среди экспертов в США всё более популярным становится мнение, что сейчас американские власти пытаются замять эту историю, так как она не очень выгодна Белому Дому в предвыборный год. «Это не атака террористов, тут надо проводить системные реформы в обществе. А совершать такие шаги перед выборами мало кто решится», - считает Филип Липси. По его мнению, выстрелы в Окленде в Калифорнии поставили под вопрос систему, которую реализовали администрации Джорджа Буша и Барака Обамы. После стрельбы в Висконсине министерство образования США разработало проект, который должен был выявлять психически неуравновешенных школьников и студентов и информировать об этом полицию.

Спустя несколько лет ФБР и полиция заявили, что предотвратили несколько атак на школы с помощью такой системы. Теперь же психически больные люди могут просто отказаться от лечения и официально покупать оружие.

По мнению аналитиков из Heritage Foundation, чтобы уменьшить вероятность таких инцидентов в школах, нужно ограничивать права подростков или вводить принудительное лечение для тех, у кого есть психические проблемы. Но на это не решатся власти, так как общество не согласится на ущемление своих гражданских прав. Как и в случае со свободным ношением оружия, Вашингтону легче не замечать этих инцидентов (хотя с 2007 года количество таких трагедий в год неуклонно растёт), чем проводить масштабные реформы.

фото: canada.com



