В суде над Тимошенко - снова потасовка. Милиция вывела Шкиля (ВИДЕО)

Народного депутата от БЮТ Андрея Шкиля силой вывели из зала заседаний Печерского райсуда Киева. Судья Родион Киреев заявил, что Шкиль грубо нарушает порядок в зале, осуществляя фотофиксацию, сообщает «Украинская правда».

После перепалки судья приказал сотрудникам милиции вывести депутата из зала. Решением суда Шкиля удалили из суда до конца судебного процесса. Шкиль отказался покинуть зал суда, после чего Киреев объявил технический перерыв на 20 минут.

Сотрудники милиции оцепили Шкиля, перекинув лавки, и вытолкали его из зала. Вместе со Шкилем милиция вывела из зала также бютовца Юрия Одарченко.

Между тем, между другими депутатами и милицией произошла потасовка.

Адвокат Юлии Тимошенко Юрий Сухов после перерыва заявил, что УПК предусматривает вывод из зала суда только подсудимого.

«Удаление других не предвидится решениями, которые не гарантируются КПК, а потому считаются применением силы к наблюдателям за судебным процессом», - сказал он.

Как сообщал Главред ранее, тоже дракой закончилась попытка удаления из зала судебных заседаний Печерского райсуда Киева народного депутата Украины Юрия Прокопчука (фракция «БЮТ-Батькивщина»). Тогда были задействованы около 20 сотрудников спецподразделения милиции «Грифон», применивших силу (ВИДЕО).