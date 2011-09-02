Львовского свободовца обвинили в связях с рэкетом

{1-}

Народный депутат, регионал Петр Писарчук, сделал сенсационное заявление, бросающее тень на репутацию партии «Свобода», сообщает ЗИК.

Как пишет газета «Експрес» в № 96 (5920) в статье «Партия «Свобода» или партия рекета?!», на днях Петр Писарчук, общаясь с журналистом агентства «Гал-инфо», среди прочего сказал следующее: «Когда я начинал развивать бизнес, то один из замов нынешнего председателя областного совета возил криминального авторитета, который меня «щемил», чтобы я платил дань».

Писарчук не назвал фамилию того, о ком идет речь, но четко дал понять, что это представитель «Свободы». «Вычислисть» адресата нетрудно. Сейчас у председателя Львовского облсовета только два зама – «просто» зам нашеукраинец Валерий Пятак и первый зам - свободовец Петр Колодий, который, к тому же, является одним из руководителей партии «Свобода», отмечает издание.

Как говорится в статье, Писарчук явственно намекает, что Колодий был «очень доверенным человеком криминального авторитета, потому что в то время быть водителем означало быть помощником, человеком, знающим обо всех делах босса».

«А криминальный авторитет, о котором говорит Писарчук, – это, как получается, ни кто иной, как легендарный Завиня, которого в узких кругах называют самым знаменитым рэкетиром времен ранней независимости Украины. Его группа в то время держала под контролем сотни предпринимателей, плативших неофициальную дань», – пишет газета.

фото: news2000.com.ua